Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da dolu etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Çıldır'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini doluya bıraktı.
Aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde herhangi bir hasarın olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.
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