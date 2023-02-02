Kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Seyir halinde olan Gökberk B. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki iki tıra çarptıktan sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki tırın arkasında otomobilde sıkışan Gamze Ç. sağlık ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu acılar içinde kurtarıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan Gamze Ç. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ile beraber Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.