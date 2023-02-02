Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerince Mameki Köprüsü mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Programa katılan DKMP görevlileri "Şimdi Sulak Alanları İyileştirme Zamanı" yazılı pankart açtı.

Bir süre Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki kuşları izleyen görevliler, daha sonra ördek, martı, karabatak ve balıkçıl gibi canlılar için baraj kıyısına 300 kilogram yem bıraktı.

Etkinliğe, DKMP Tunceli Şubesi Müdürü Ali Haydar Gürsönmez de katıldı.