Samsun Valiliği, 19 Mayıs Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Samsun AFAD Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Seyit Ahmet Seldüz, gönüllü muhtarlara yangın eğitimi verdi.

Eğitimde yangınların çıkış nedeni, yangın esnasında yapılmaması gerekenler, hangi yangın tüpünün hangi yangında kullanılabileceği ve yangın tüplerinin periyodik bakımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Seldüz, projenin, olası afetlerde profesyonel AFAD ekipleri gelene kadar gönüllülerin müdahale etmesi bakımından önem taşıdığını söyledi.

Gönüllülerin öğrendikleri bilgilerle ön müdahaleyi gerçekleştirmesinin AFAD yetkililerin işini kolaylaştıracağını vurgulayan Seldüz, bunun kayıpların en aza indirimesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Proje kapsamında Beylik, Cumhuriyet ve Pazar mahallelerinden başlayan eğitim sonucunda her mahallede 15'er kişilik AFAD gönüllü ekibi kurulmuş olacak. Eğitimi alanlar, gerektiğinde olası afetlerde gönüllü olarak AFAD çalışmalarına katılım sağlayabilecek.