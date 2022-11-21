Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
N. M.'nin kullandığı hafif ticari araç, Sahilkent Mahallesi D-400 kara yolunda O. A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan A.A, B.A. ve N.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kumluca ve Finike devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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