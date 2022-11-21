Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O. Ö. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki O. D. (24) ve M. İ. M. (24) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.