Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yunus Timlerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya'da Yunus Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O. Ö. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki O. D. (24) ve M. İ. M. (24) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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