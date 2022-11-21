İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 14-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 PKK/KCK ile bir FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı.