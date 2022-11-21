Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 14-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 PKK/KCK ile bir FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı.
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