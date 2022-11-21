Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK: Saldırılara misliyle karşılık veriliyor
Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, `TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor` açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "hesapzamanı" hashtagi ile yapılan paylaşımında, "Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." ifadelerine yer verildi.
Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2022
TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.
#Hesapzamanı pic.twitter.com/6NJgInCz9S
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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