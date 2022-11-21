Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "hesapzamanı" hashtagi ile yapılan paylaşımında, "Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." ifadelerine yer verildi.

Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor.



TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.

#Hesapzamanı pic.twitter.com/6NJgInCz9S — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2022