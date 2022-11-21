Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te hayvan otlatma kavgası: 6 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayvan otlatanların arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüşünce 6 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kılıçlı köyü Uluağaç mezrasında fidancılık yapan Y.K. ve H.K. ile Tütün köyü mevkisinde hayvancılıkla uğraşan ve göçer olarak yaşayan N.Ç, B.Ç, F.Ç. ve S.Ç. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.
Kavgada, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt'teki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt
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