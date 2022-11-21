Atatürk Parkında düzenlenen etkinlikler kapsamında kurulan stantlarda resim, ebru, hat ve tezhip sanatları, zeka ve akıl oyunları, maket yapımı gibi çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler yer aldı.

Batman Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran, sosyal medyadan sosyal meydana projesi kapsamında Atatürk Parkında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gençlerdeki teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde düzenlenen sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğini gerçekleştirdik. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile müzik dinletileri ile gençlerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Baran, etkinliğin ilgi gördüğünü aktardı.