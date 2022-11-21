Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arkadan çarptığı aracı duvara sıkıştırdı: 3 yaralı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Güngör Mahallesinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyreden başka bir kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarında bulunan duvara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.
Olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza alanına gelen çekicinin yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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