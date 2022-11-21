Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de metruk binada 3 saat arayla ikinci yangın
Kırıkkale'de tek katlı metruk binada 3 saat arayla ikinci kez çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi 368. Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, tek katlı metruk bir binada aynı gün ikinci kez yangın çıkartıldı.
Yangını fark eden bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.
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