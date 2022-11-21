Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi 368. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, tek katlı metruk bir binada aynı gün ikinci kez yangın çıkartıldı.

Yangını fark eden bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.