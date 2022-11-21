Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yozgat'ta TOKİ konutlarından kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıhacılı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mutafoğlu 2. Etap TOKİ konutlarından 7 kombinin çalındığı ihbarı üzerine olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen H.B, M.İ, N.Ş. ve İ.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden N.Ş, M.İ. ve H.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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