Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da merdivenden düşen hastane çalışanı yaşamını yitirdi
Manisa'daki Selendi Devlet Hastanesinde görev yapan bir temizlik görevlisi, ağaç dallarını budamak için çıktığı merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, hastane çalışanı R. D. (50), bahçedeki çam ağaçlarının dallarını budamak için merdivene tırmandı.
Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen R. D., bu hastanedeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
R. D., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
R. D.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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