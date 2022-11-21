Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafonun patlaması sonucu yaralanan işçi hayatını kaybetti
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda 28 Ekim'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde 28 Ekim'de tamir ve bakım yapıldığı sırada trafoda meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçilerden Mevlüt Koç, Malatya'da tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayda bir işçi ölmüş, 3 işçi yaralanmıştı.
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