Komisyon, parlamento ve il genel meclisi üyelerinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlere katılım oranını açıkladı.

Buna göre, ülkede 2017 ve 2022 yerel seçimlerinde sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 64 olan katılım oranı dünkü seçimlerde yüzde 61'e geriledi.

Yer yer şiddet olaylarına sahne olan seçimlerde, Surkhet, Gulmi, Nawalparasi ve Bajura'daki seçim merkezlerinde oylama işlemi askıya alındı.

Rakip partilerden kişiler arasında yaşanan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetti.