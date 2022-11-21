Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nepal'de parlamento seçimlerine katılım düşük
[Fotograf: Reuters]
Nepal Seçim Komisyonu, son 14 yılda 10 hükümetin kurulduğu ülkede siyasi istikrarın sağlanması umuduyla yapılan seçimlerde katılımın düşük olduğunu duyurdu.
Komisyon, parlamento ve il genel meclisi üyelerinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlere katılım oranını açıkladı.
Buna göre, ülkede 2017 ve 2022 yerel seçimlerinde sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 64 olan katılım oranı dünkü seçimlerde yüzde 61'e geriledi.
Yer yer şiddet olaylarına sahne olan seçimlerde, Surkhet, Gulmi, Nawalparasi ve Bajura'daki seçim merkezlerinde oylama işlemi askıya alındı.
Rakip partilerden kişiler arasında yaşanan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetti.
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