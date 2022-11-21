Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de beton mikseri devrildi
Tunceli'de beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Edinilen bilgiye Tunceli-Ovacık karayolunun 17. kilometresinde beton mikseri, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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