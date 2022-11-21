Menderes Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsünden dumanların yükseldiğini gören yolcular, şoförü uyardı.

Aracı hızla park edip yolcuları indiren sürücü, çevredekilerin yardımıyla yangına müdahale etti.

Minibüsün üstünde bulunan klima ünitesinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.