Edinilen bilgiye göre Iğdır Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B. G.ve G.K. isimli şahısların Van’dan Kars’a uyuşturucu madde götüreceği yönünde ihbar aldı.

Şahısların yolcu otobüsü ile Kars’a gideceğini ihbarını alan ekipler yolcu otobüsünü Kars Digor Jandarma Yol Kontrol noktasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeğinin yaptığı aramada bagaj kısmında eşyaların arasına cam şişe içine konulmuş 354.4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan B. G.ve G.K. isimli şahılar tutuklama talebi ile Tuzluca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

B. G. isimli şahıs çıkarıldığı Tuzluca Sulh Ceza Hakimliğince Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini yapmak suçundan tutuklanırken G. K. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.