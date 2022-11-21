KDC ordusundan yapılan yazılı açıklamada açıklamada, "Ruanda-KDC sınırındaki Petite Barriere bölgesinde KDC'li bir asker sınırı geçti ve bir polisi vurarak yaraladıktan sonra Ruanda Savunma Kuvvetlerince öldürüldü." ifadesine yer verildi.

KDC'li yetkililer, Ruanda'da ölen askerin cenazesini talep etti.

KDC ordusuna bağlı bir asker, cumartesi gecesi Ruanda sınırını geçtiği için vurularak öldürülmüştü.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün Kasım 2021'den itibaren tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümetince desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.