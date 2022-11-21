Aşkale Erzurum istikametine seyir halindeki tır çekicisinin lastiklerinden bir anda duman çıkmaya başladı. Yolda seyir halindeki diğer sürücülerin uyarılarına dikkat eden sürücü aracı Küçük Geçit köyü mevkisinde sağa çekti. Aracı dorseden ayırarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiyeye haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, lastiklerde çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.