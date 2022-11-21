Vatandaşlar, 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği taktırma zorunluğu sebebiyle lastik tamircilerinin yolunu tutarken, lastikçilerde de yoğun mesai başladı.

Ülke genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Teknik uzmanlar, lastiklerin değişimi için kar yağışının beklenilmemesi gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Ardahan'daki oto lastikçileri ve oto bakım uzmanları, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı hatırlatmasında bulunarak, bir an önce kış lastiklerinin tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

Oto lastik satımı ve değişimi yapan Ulaş Lale, güvenlik için kış lastiği kullanmanın zorunlu olduğunu belirterek, kış lastiği kullanımının özellikle ticari araçlarda 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geldiğini söyledi. Lale, sözlerini şöyle sürdürdü, `Yaklaşık bir ay öncesinden kış lastiği mesaisine başladık. Fakat bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Bu nedenle önceki yıllara oranla fazla bir yoğunluk yaşanmıyor. Ama 1 Aralık itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle yoğunluk bekliyoruz. Şu ana kadar kış lastiği değiştirme oranı yüzde 80'e ulaştı. Şimdiden sürücülerin güvenli bir kış geçirmelerini diliyorum` dedi.

Sürücü Berk Toptaş ise `Bu yıl Ardahan’a kış geç geldi. Ama biz yine de önlemimizi alarak kış lastiklerimizi erkenden taktık. Şimdiden karın yağmasını bekliyoruz` diye konuştu.