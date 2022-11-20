Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.İ.G. idaresindeki plakalı araç, Çelikhan-Malatya kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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