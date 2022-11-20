Açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, Tsushima Belediye Başkanı Hibi Kazaaki, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birçok STK ve basın temsilcileri katıldı.

"Külliyemiz bu coğrafyaya hayırlar getirsin"

Japonya’nın üçüncü büyük metropol bölgesi olan Nagoya bölgesindeki Tsushima kentinde inşa edilen külliyenin açılışıyla ilgili IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün açıklamalarda bulundu.

Külliyenin bu coğrafyaya hayırlar getirmesini dileyen Ergün, “İnfaklarıyla destek sağlayan her bir kardeşime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Tsushima Ayasofya Külliyesi

Tsushima Ayasofya Külliyesi Toplamda 835 metre kare alanda hizmet verecek.

Külliyenin namaz kılınacak camisi 400 kişilik kapasiteye sahip.

Külliyede ayrıca Kur’an-ı Kerim ve din derslerinin de verileceği dersliklerle, gençlik lokali, kütüphane ve toplantı salonları bulunuyor.