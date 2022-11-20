Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Ankara-Konya kara yolunda şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya'ya seyir halindeki C.D'nin (58) kullandığı tır, Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü C.D. hastaneye kaldırıldı.
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