Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli? 2022 ALES 3 sınav sonucu tarihi...
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 501 bina ve 6 bin 744 salonda uygulandı. ALES için 170 bin 647 aday başvuru yaptı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/3 sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.
Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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