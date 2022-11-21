Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Antiochia Antik Kenti'nde kazı yaparak kalıntıların içine girdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Asar mevkisindeki Antiochia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, kazı yaparak toprak altındaki kalıntıların içine girdikleri belirlenen Ç.Y, A.S, B.Ç. ve M.K'yı gözaltına aldı.
Olay yerinde kazı yapmak için kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
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