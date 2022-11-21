Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bazı mahallelerde yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa, Cemaliye, Hıdırağa ve Hatip mahallelerinde denetimlerde bulundu.
Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Tekirdağ
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