Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ocak ayında deniz keyfi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.
Kentte üç gündür etkili olan soğuk ve kuvvetli rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı.
Havanın 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk yaşandı.
Denize girdiler, plajda güneşlendiler
Konyaaltı Sahili'ni tercih eden vatandaşlar ve yabancı turistler, ocak ayı olmasına rağmen denize girdi, plajda güneşlendi. Varyant bölgesindeki kayalıklara çıkan bazı turistler metrelerce yükseklikten kendilerini denize bıraktı.
Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bazıları ise kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu.
Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin de aileleriyle sahile geldikleri görüldü.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Küresel Isınma
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