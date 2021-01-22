Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 167 obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 167 obje bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
İhtara uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu ve araçta arama yapıldı.
2 şüpheli gözatlında
Sikke ve ok uçlarından oluşan 167 parça objenin bulunduğu otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Objeler, Aydın Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz