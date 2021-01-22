Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kırsal İleri Mahallesi'nde Mustafa Geyik'e ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Evin yan tarafındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise dumandan etkilenerek telef oldu.
Mustafa Geyik, büyükbaş hayvanların tek geçim kaynakları olduğunu belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Haberler
- 14:43
- 14:42
- 14:44
- 14:41
- 14:39
Sıradaki Haber
Çankırı'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz