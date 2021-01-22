İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Nergiz Sokak'taki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Ruhsatı ve vergi levhası olmadığı belirlenen iş yerinde yakalanan 16 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 lira ceza verildi.

Öte yandan, polis kamerasına yansıyan görüntüde, iş yerinin kapısını bir süre açmayan şüphelilerin bazılarının saklandıkları masanın altında yakalanması yer alıyor.