Zanlılardan birinin konteynerın sahibinin torunu olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Yukarıçavundur Mahallesi'nde T.Y. adlı vatandaşın bahçesindeki konteynerdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlığın T.Y.'nin torunu E.S. ve arkadaşları M.G. ile B.T. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheliler, Pursaklar ilçesi girişinde Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yakalandı.

Araçta yapılan aramada 3 adet ağaç kesme motoru, 1 adet el spirali, 1 adet kaynak makinası, 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Malzemeler sahibi T.Y.'ye teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



