Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin göreve başladı
[Fotoğraf: AA]
Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, göreve başladı.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ın yerine HSK kararnamesiyle Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin atanmıştı.
Başsavcı Kesgin, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
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