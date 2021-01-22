Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 13:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 2 tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 tır’ın çarpıştığı kazada, sürücüler hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan G. (44) yönetimindeki 27 AFA 001 plakalı tır ile Mehmet Teyfik T. (48) yönetimindeki 31 AAD 91 plakalı tır çarptı. Kazada sürücüler hafif yaralandı.
Yaralılara, çağırılan ambulansta ayakta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, tır’ların çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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