Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 11 bin 191 lira idari para cezası uyguladı.

Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.