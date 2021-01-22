Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kaçak avcılık yapan 4 kişiye 11 bin 191 lira ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ve Eskipazar ilçelerinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye 11 bin 191 lira idari para cezası verildi.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 11 bin 191 lira idari para cezası uyguladı.
Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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