Kartal'da alınan bilgiye göre, Kartal sahilinde çalışan bir temizlik görevlisi, kıyıda bazı elbiseler ile eşya gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, içinde bir not bulunan elbiselerin Murat K.'ye (41) ait olduğu tespit edildi.

Kıyı Emniyeti ve deniz polisi ekipleri, denize atladığından şüphelenilen Murat K.'yi bulmak için arama çalışması başlattı.