Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Tuşba ilçesinde yolcu minibüsü takla attı, kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, Erciş-Van yolu üzerinde Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi civarında saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen minibüs takla atarak durabildi.
Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıları ambulansa aldı. Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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