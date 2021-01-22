Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da hastanenin otoparkındaki araçta çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açık otoparkında bulunan hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.
Çevredekilerin durumu hastane yetkililerine bildirmesi üzerine güvenlik görevlileri, yangın tüpüyle alev alan araca müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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