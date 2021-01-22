Restoranlar ne zaman açılacak? Restoranlar açılacak mı?
Restoranlar açılacak mı? Restoranlar ne zaman açılacak? Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan restoranların ne zaman açılacağı konusunun kabine toplantısında görüşüleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Restoranlar ne zaman açılacak?
Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan restoranların ne zaman açılacağına ilişkin soruya da cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir." dedi.
[Restoranlar Ne Zaman Açılacak?]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Başarılı süreci tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir. pic.twitter.com/VKYwvSDoAc
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