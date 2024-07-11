Antalya'da 80 dönümlük halı tarlası

Turizm kenti Antalya'nın dokuma halı ve kilimiyle ünlü Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yazın kavurucu sıcaklarda halı tarlasına dönüşüyor.

Farklı renk ve desenlerde dokunan yün halılar, yüzlerce dönüm araziye serilip günlerce güneşte bekletiliyor. Türkiye'nin hemen her noktasından halılar, daha geniş arazilerde ve daha uzun güneşlenme süresi nedeniyle Antalya'ya gönderiliyor.

Renkler canlanırken bakterilerden de arınıyor

Kışın halı ve kilim ticareti yapan işletmelerin depolarında bekletilen halılarda nem nedeniyle bakteri ve böcek larvası birikiyor. Kavurucu güneşte bu zararlılardan arındırılan halılar, asıl rengine de kavuşuyor.

Güneşlendirme işlemi sabah erken saatlerde başlayıp gün batımına kadar sürüyor. Çalışanlar, sık sık halıları çevirerek her iki tarafının da eşit şekilde güneşlenmesini sağlıyor.

Kadın eli halıların her aşamasında

Antalya'nın Killik Mahallesi'nde bulunan halı tarlalarına bu yıl da ilgi yoğun oldu. 14'ünün kadın olduğu 20 kişinin çalıştığı halı tarlasına 1 ayda 3 bin halı getirildi.

Halılar renklerine ve desenlerine göre gruplanarak tarlalara serildi. İlçede gençlik yıllarından bu yana halı tezgahları başında halı dokuyarak meslek sahibi olan kadınlar, halı tarlalarında da emek veriyor. Halının her aşamasına dokunan kadınlar, kendilerinden sonra gelen genç kuşağa da bu mesleği öğretmeyi amaçlıyor.

"Hep halının içinde büyüdük"

Çocukluğundan bu yana halı tezgahı başında olduğunu söyleyen Hatice Kaçar, 2 yıldır da halı tarlalarında çalışıyor:

"Sabah erkenden başlıyoruz. Akşama kadar halıları çevirip, güneşlendiriyoruz. Yağmur yağınca topluyoruz. Genel olarak hep kadınlar çalışıyor."

Nilüfer Avşar da dokuduğu halıların güneşlenmeye getirildiğini görünce mutlu olduğunu söyledi:

"Kadınlar dokuduğu için daha iyi anlıyor bu işten. Erkekler başka işte, biz de burada çalışıyoruz. Hep halının içinde büyüdük. Akşama kadar belli olmuyor ama 50-60 halıya elim değiyor."

80 dönümlük alan halıyla kaplı

80 dönümlük alanın tamamen halıyla dolduğunu söyleyen halı tarlasından sorumlu Ayşe Akbaba:

"Sezonu açtığımız gün halılar gelmeye başladı. İlgi yoğun. 120 dönüme kadar alanın çıkacağını tahmin ediyoruz. Halılarımız 6 bini bulur. Şu an 3-4 bin civarı. Halılarımızı pastel rengini alması için bu şekilde güneşlendiriyoruz. Genelde kadınlarımız çalışıyor. Onların el emeği çok. Gençlerimize de bu sevgiyi kazandırmaya çalışıyoruz."

Halı tarlalarında eylül ayına kadar halı güneşlendirme işlemi sürüyor. Yağmurlu günlerin başlamasıyla birlikle halı tarlaları yeniden buğday ve diğer ürünlerin ekimi için üreticilere dönüyor.