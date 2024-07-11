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Güncel
AA 11.07.2024 09:33

Eskişehir'de polis halkı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, polis ile vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de polis halkı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi, Orhangazi, Sümer, Emek ve 71 Evler mahallelerindeki 11 yaz Kur'an kursundaki 390 öğrenciye, polisliği tanıtıp, genel güvenlik tedbirleri, suda boğulma olaylarının önlenmesi, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Eskişehir'de polis halkı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Kurs alanlarına suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik hazırlanan 20 afiş asıldı.

Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Odunpazarı'nda Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdu. Polis araçtaki iki şüpheli üzerinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ile sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Polis 360 kişiyi sorguladı

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevresinde umuma açık yerlerde alkol satışı yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik asayiş ve narkotik şubeleri ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 145 kişi sorgulanırken, 6 araçta da arama yapıldı. Polis, Tepebaşı ilçesindeki 44 parkta da 215 kişiyi sorguladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir
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