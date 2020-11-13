İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki gün önce pazarcı esnafı arasındaki kavgaya karıştığı belirlenen 19 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yaralanan 4 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında önceki gün iki esnaf arasında borç meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 3 pazarcı esnafı ile alışveriş yapan bir kadın yaralanmıştı.