2020 KPSS Ortaöğretim Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır? 2020 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu…
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı. 2020 KPSS Ortaöğretim Sınav Giriş Belgesi nasıl sorgulanır? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM Başkanı Aygün, 2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.
2020-KPSS Ortaöğretim adayları, 22 Kasım'da yapılacak sınav için oluşturulan giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
22 Kasım'da yapılacak 2020 KPSS Ortaöğretim'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ÖSYM Başkanı Aygün, 2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 12, 2020
2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır.
Adaylarımız https://t.co/xBG74LRTnU adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2020KPSS
KPSS Ortaöğretim Sınav Giriş Belgesi sorgulama
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi’nden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
KPSS Ortaöğretim Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS 2020 ne zaman?
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapıldı.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşti.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de yapıldı.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.