İstanbul’da sigara içmenin yasak olduğu yerler belli oldu.. İstanbul’da sigara yasağı...
İstanbul Valiliği, internet sitesinde il genelinde sigaranın yasak olduğu cadde, sokak ve meydanların listesini yayımladı. Peki İstanbul’da nerelerde sigara içme yasağı var? İstanbul’da sigara içmenin yasak olduğu yerler…
İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması ve koronavirüsle mücadele amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2020
maskemizi çıkartarak
kendimizi ve başkasını riske atmayalım.
125 sokak,
93 cadde,
84 meydan ve
Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır.#Maske #koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor
https://t.co/SWSV5a5ac0 pic.twitter.com/zkFPMlH0fK
İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar
Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve meydanlar belli oldu.
İstanbul'da sigara yasağının olduğu yerlerin listesi için tıklayınız.
Yasağa uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacak.