İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması ve koronavirüsle mücadele amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.

Kıymetli İstanbullular,

maskemizi çıkartarak

kendimizi ve başkasını riske atmayalım.



125 sokak,

93 cadde,

84 meydan ve

Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır.#Maske #koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor



https://t.co/SWSV5a5ac0 pic.twitter.com/zkFPMlH0fK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2020

İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar

Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve meydanlar belli oldu.

İstanbul'da sigara yasağının olduğu yerlerin listesi için tıklayınız.

Yasağa uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacak.