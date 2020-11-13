Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de sigara ve maske denetimi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sigara denetimi yapıldı.
Kentte polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimlerini düzenli sürdürüyor.
Ekipler, Kovid-19'la mücadele kapsamında sigara içilmesi yasak alanlarda maske ve sigara denetimi gerçekleştirdi.
Sigara içenleri uyaran ekipler, maske kontrolü de yaptı.
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