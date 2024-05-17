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Güncel
AA 17.05.2024 09:25

Amasya'da yuvadan düşen yavru serçenin imdadına itfaiye yetişti

Amasya'da yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri tekrar yuvasına koydu.

Amasya'da yuvadan düşen yavru serçenin imdadına itfaiye yetişti

İstasyon Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü kattaki dairesinin klimasının arkasına yuva yapan serçenin yavrusu yuvadan düştü. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yavru kuşu yuvasına koymak için çalışma başlattı. Ekipler yuvadan düşen yavru serçeyi itfaiye merdiveni ile yuvasına koydu.

Amasya'da yuvadan düşen yavru serçenin imdadına itfaiye yetişti

Vatandaşlardan Murat Ersöz, "İtfaiye ekiplerimize haber verdim. Sağ olsun kendileri hızlı bir şekilde gelip, kuşun yuvasını güzelce düzenlediler, kuşu da yuvasına koydular. Kendilerine çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı." dedi.

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Amasya
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