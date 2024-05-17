Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.05.2024 09:23

Zonguldak'ta 2 yıl önce boyanan madenci heykelinin eski haline döndürülmesi için boyası kazındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.

Zonguldak'ta 2 yıl önce boyanan madenci heykelinin eski haline döndürülmesi için boyası kazındı

Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.

Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi. Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.

Boyanan haliyle bir dönem tepki çeken madenci heykelinin boyası, yaklaşık iki yıl sonra belediye ekipleri tarafından kazıma işlemi yapılarak orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.

Ekipler heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.

ETİKETLER
Zonguldak Maden
Sıradaki Haber
Çorum ve İzmir'de çıkan yangınlar söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Bolvadin'de 7 bin dolu makaron ele geçirildi
09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:33
Küresel piyasalar Fed açıklamalarıyla karışık seyir izliyor
09:27
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama
09:22
ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagan, 9 yıllık görevinin ardından Japonya'dan ayrıldı
09:14
Çin ile Rusya'nın Fukuşima'daki atık su için "nükleer kirli" nitelendirmesine Japonya tepkili
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ