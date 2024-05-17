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Güncel
TRT Haber 17.05.2024 08:10

Çorum ve İzmir'de çıkan yangınlar söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerce söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu. İzmir'de de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum ve İzmir'de çıkan yangınlar söndürüldü
[Fotograf: AA]

Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında paletlerin tutuşması nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde de iki katlı müstakil bir evde başlayan yangın, hızla büyüdü.
Evde oturanlar, kısa sürede dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının prizde şarj edilen elektrikli matkaptan çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. 

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