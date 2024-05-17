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Güncel
DHA 17.05.2024 07:54

Prizde unutulan şarj aleti yangına sebep oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk incelemelere göre prizde unutulan şarj aletinden çıktığı belirtilen yangın, mahallede paniğe sebep oldu.

Prizde unutulan şarj aleti yangına sebep oldu

Yangın, saat 03.30 sıralarında Alpagut Mahallesi 1615/ Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde çıktı. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, evi saran alevleri fark edince yardım çığlıkları atarak dışarıya çıktı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri, bir yandan kovalarla yangına müdahale ederken diğer yandan durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Prizde unutulan şarj aleti yangına sebep oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde, ilk belirlemelere göre yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı ifade edildi.

Yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

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